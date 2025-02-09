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Группа «Бумбокс» отказалась от песен на русском языке

Mash: группа «Бумбокс» отказалась от песен на русском языке
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Илья Питалев/РИА Новости

Украинская группа «Бумбокс» отказалась от песен на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, теперь коллектив будет исполнять свой хит «Вахтерам» только на украинском языке. Артисты также против выступления перед российскими зрителями. Как отмечает Mash, гонорар музыкантов за 45-минутный концерт составляет $15 тысяч (около 1,4 млн рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Помимо этого, артисты прописали в райдере $5 тысяч (около 486 тысяч рублей) на расходы.

В 2014 году создатели хита «Вахтерам» отказались от выступлений в России, а в 2022-м солист группы Андрей Хлывнюк вступил в ряды ВСУ. В ноябре 2023 года музыкант рассказывал, что ушел из армии Украины ради гастролей по Европе.

В октябре 2024 года продюсер Сергей Дворцов сообщил, что группа «Бумбокс» зарабатывала на концертах в России от 2,5 млн рублей. Тогда шоумен выразил уверенность, что коллектив не сможет построить карьеру за границей. По его словам, за рубежом нет ни тех денег, которые артисты зарабатывали в России, ни условий для работы.

Ранее было названо условие возвращения Алексея Кортнева на сцену России.

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