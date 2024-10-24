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Продюсер раскрыл многомилионный гонорар группы «Бумбокс» в России

Продюсер Дворцов: группа «Бумбокс» зарабатывала от 2,5 млн рублей в России

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Илья Питалев/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что украинская группа «Бумбокс» зарабатывала на концертах в России от 2,5 млн рублей. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

В 2014 году создатели хита «Вахтерам» отказались от выступлений в России, а в 2022-м солист группы Андрей Хлывнюк вступил в ряды ВСУ. В ноябре 2023 года музыкант рассказывал, что ушел из армии Украины ради гастролей по Европе.

В беседе со «Страстями» Дворцов выразил уверенность, что «Бумбокс» не сможет построить карьеру за границей. По его словам, за рубежом нет ни тех денег, которые они зарабатывали в России, ни условий для работы.

«Все, кто нас предали, сами себя уничтожают как личности в медийной сфере. Если они думают, что у них будут те же гонорары, то они смотрят мимо», — заявил продюсер.

Также Сергей Дворцов предложил заблокировать песни группы на всех российских площадках.

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что гонорар певца Витаса на корпоративах составляет €50 тыс. (примерно 5,3 млн рублей. — Прим. «Газеты.Ru»). За эти деньги, по информации канала, исполнитель выступает в том числе и в России.

Ранее стало известно, что Лободе хотят запретить исполнять песню «К черту любовь» через суд.

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