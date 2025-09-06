На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солист группы «Три дня дождя» и его экс-избранница стали родителями

Музыкант Глеб Викторов впервые стал отцом
Пресс-служба артиста

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов и его экс-избранница Влада Морозова впервые стали родителями. Об этом они рассказали на своих страницах в социальных сетях.

Пара рассталась еще во время беременности девушки, однако артист пообещал, что воспитание ребенка будет совместным.

«Я сегодня впервые стал отцом», — рассказал Глеб.

По словам Морозовой, роды прошли естественным путем, без анестезии, в роддоме с ней был мама.

«Было очень сложно и больно. Я думала, что представляю, каково это, но поняла: невозможно понять, насколько это больно, пока сама не прочувствуешь», — поделилась она.

Солист группы «Три дня после дождя» до этого был женат, в браке детей не родилось.

В июне Глеб Викторов отправил пережившую физическое насилие фанатку в рехаб. В письме 23-летняя Карина призналась, что пережила болезненные отношения и эпизоды насилия в раннем возрасте. Она писала, чтобы сказать «спасибо» за мотивацию быть сильной и бороться.

