Россияне заинтересовались Екатериной II и принцессой Дианой

Российские читатели в 2025 году стали в два раза чаще покупать женские биографии

Российские читатели за последний год стали в два раза чаще покупать женские биографии и мемуары. Об этом в преддверии 8 Марта сообщила «Газете.Ru» сеть «Читай-город».

В 2025 году по сравнению с 2024 годом, стало известно на основе данных топ-1000 продаж, интерес сместился от звезд поп- и K-pop-культуры — Тейлор Свифт, Бритни Спирс и участницы BLACKPINK – к историческим личностям, деятелям искусства и женщинам, пережившим экстремальные обстоятельства.

Согласно данным за последние 365 дней, книг о мужчинах продается в четыре раза больше, чем о женщинах. В топ-100 сети «Читай-город» самых продаваемых биографий и мемуаров лишь 34 посвящены женщинам. Но динамика 2025 года говорит о смене культурного запроса – читатели все чаще ищут женские голоса в истории, политике и искусстве.

Среди самых продаваемых биографии и мемуаров о женщинах в 2025 году оказались «Мемуары» Екатерины II, «Дневники княжон Романовых. Загубленные жизни» Хелен Раппапорт, «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» Льва Данилкина, «Я выкидыш Станиславского» Фаины Раневской, «Анна Винтур. Биография самой влиятельной женщины Vogue» Эми Оделл, «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой» Коко Шанель и Н. Павлищевой, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Халатная жизнь» Зои Богуславской, «Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной» Олега Дормана, «Жизнь, рассказанная ею самой» принцессы Дианы.

Пять из десяти книг топа так или иначе связаны с судьбами женщин в советскую эпоху и только три книги посвящены иностранкам, отмечают в «Читай-городе».

