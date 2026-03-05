Гоген Солнцев заявил, что ему сожгли кожу головы вместе с волосами

Шоумен Солнцев пожаловался на неудачное осветление, лишившее его волос

solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался на неудачное осветление, лишившее его волос. Солнцева цитирует Telegram-канал 112.

По словам Солнцева, салон в центре Москвы ему посоветовали друзья. Артист утверждает, чт оему нанесли на волосы специальный раствор и покрыли фольгой, но смыли смесь уже с волосами.

«У меня есть специалисты, они говорят, что либо оксид ядреный, либо мастер просто-напросто передержала. Фольга выпала вместе с волосами...» — рассказал Солнцев.

Теперь, рассказывает шоумен, его череп покрывают раны и шрамы, приходится лечиться у трихолога. Он боится, что луковицы безнадежно повреждены и волосы никогда больше не отрастут.

При этом подавать на мастера в суд Солнцев не хочет.

