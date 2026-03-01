Экс-солист группы «Динамит» не прошел в шоу «Голос» и удивил Анну Asti

Бывший солист группы «Динамит» Илья Дуров не смог пройти кастинг в шоу «Голос».

Дуров выступил на проекте в рамках слепого прослушивания. Он спел песню Валерия Сюткина «Я — то, что надо». Наставники отметили схожесть в интонации с оригинальной композицией. Никто из членов жюри не развернулся к бывшему солисту «Динамита». Наставники узнали Дурова после того, как увидела его лицо. Анна Asti удивилась тому, что не смогла распознать знаменитость по голосу.

«Боже, вы же мой краш, как же я так…», — отметила артистка.

Дуров рассказал, что сейчас выступает сольно. В его репертуар все еще входят треки «Динамита».

«Львиную долю песен написал в том числе и я для группы, поэтому я их пою», — рассказал музыкант.

Премьера 14 сезона шоу «Голос» состоялась 23 января. Ведущей проекта снова выступила Яна Чурикова. В кресле наставников оказались Владимир Пресняков, Пелагея, Анна Asti и Ильдар Абдразаков.

В феврале блогер и композитор Леонид Овруцкий сообщил в беседе с kp.ru, что примет участие в кастинге шоу «Голос». Он отметил, что не все подписчики его блога знают о его музыкальной деятельности.

Ранее Билан раскрыл секрет, как восстанавливает голос.