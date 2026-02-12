Минкультуры России не выдавало прокатное удостоверение фильму «Скуф» с Зубаревым

Министерство культуры России не получило заявку о просьбе выдачи прокатного удостоверения фильму «Скуф» с блогером Александром Зубаревым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание отмечает, что авторы кино анонсировали премьеру «Скуфа» в апреле.

Зубарев предстанет в кино в роли мужчины средних лет по имени Аркадий, который привык проводить досуг за алкоголем, телевизором и компьютерными играми. Аркадий решается на кардинальные перемены в жизни, когда узнает, что дочь не пригласила его на свадьбу. Он преображается ради того, чтобы стать достойным своей дочери.

Режиссером картины выступил Алексей Степанов, основатель кинокомпании SoFilm. Сценарий к комедии написал Степанов вместе с Гайком Асатряном, создателем франшизы «Манюня».

Блогер Александр Зубарев родился в Донецке, но сейчас проживает в Китае. Он стал популярен в TikTok благодаря смешным роликам о жизни в КНР. Его обзоры на китайские пельмени набрали миллионы просмотров в социальной сети.

Ранее Зубарев испугался, что первым словом его ребенка окажется мат.