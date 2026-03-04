Размер шрифта
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не получил прокатное удостоверение в России

Минкультуры России не выдало прокатное удостоверение фильму «Нюрнберг»
World Pictures

Министерство культуры России не выдало прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию WORLD PICTURES.

Причина невыдачи документа неизвестна.

Картина основана на книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» и рассказывает о событиях Нюрнбергского процесса. По сюжету психиатр Дуглас Келли опрашивает нацистских заключенных, чтобы определить, смогут ли они предстать перед судом.

Звезда сериала «Мистер Робот» Рами Малек исполнил роль Дугласа Келли. Рассел Кроу предстанет в фильме в образе главнокомандующего люфтваффе и пособника Гитлера Германа Геринга. В фильме также сыграли: Ричард Э. Грант, Лео Вудалл, Джон Слэттери, Лидия Пеккем, Ренн Шмидт, Лотта Вербек, Андреас Питшманн, Вольфганг Черни, Марк О'Брайен, Колин Хэнкс.

В феврале Министерство культуры России не получило заявку о просьбе выдачи прокатного удостоверения фильму «Скуф» с блогером Александром Зубаревым. Издание Shot отмечало, что авторы кино анонсировали премьеру «Скуфа» в апреле.

Ранее Певцов усомнился, что закон о защите ценностей в кино будет работать.

 
