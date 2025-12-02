На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поклонская — о критике внешности: «Общество больно радостью осуждения»

Поклонская призналась, что провоцирует публику экспериментами со внешностью
Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская не стала скрывать в программе «Вы держитесь!» на RTVI, что каждый ее эксперимент со внешностью моментально становится поводом для обсуждения в социальных сетях — и часто не самого доброжелательного.

Однако для Поклонской перемены наподобие смены прически или ярких фотосессий — не вызов обществу, а естественная потребность, «просто женская забава».

«Как у любой женщины, у меня есть подруги, в том числе в сфере красоты. Мы решили поэкспериментировать с образами. Не на работу ходить, а просто попробовать что‑то новое в период отпуска. <…> Это чисто женская сущность, которая всегда просит каких‑то экспериментов», — заявила она.

В то же время Поклонскую возмущает то, что даже некоторые мужчины пишут агрессивные комментарии в ее адрес под постами с фотосессиями.

«Знаете, у нас общество вроде бы воспитано в традиции «не суди, да не судим будешь», но оно больно радостью осуждения. <…> Мне неприятно, когда взрослые мужчины — журналисты и блогеры — лезут в женские вещи вроде причёски и макияжа. Умничают и рассказывают: «Да бес ее попутал». Да, попутал!» — высказалась она.

Также Поклонская призналась, что иногда специально дает повод для обсуждений, чтобы посмотреть на реакцию общественности.

Ранее историк моды Васильев назвал преемниц Литвиновой и Пугачевой в России.

