Шаляпин раскрыл условие, при котором женится

Певец Прохор Шаляпин заявил kp.ru, что не собирается жениться.

Шаляпин пошутил, что сейчас у него слишком много имущества для брака. Артист заявил, что женится только при условии, если его возлюбленная забеременеет.

«Вот когда будут дети, тогда и свадьба, может быть, будет. Только дети меня смогут заставить в следующий пойти под венец. Вот забеременеет, родит, сделаем ДНК на всякий случай…» — заявил артист.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

В декабре 2025-го Прохор Шаляпин признался, что купил матери квартиру в доме напротив своего. До этого мать жила в Мытищах, но теперь переехала поближе к нему в Даниловский район.

