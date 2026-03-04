Размер шрифта
Надежда Бабкина назвала лучший подарок на 8 Марта

Певица Бабкина заявила, что подарки на 8 Марта потеряли свою значимость
Станислав Красильников/РИА Новости

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что материальные подарки на 8 Марта давно потеряли свою значимость и ценность. Таким мнением она поделилась в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Бабкина считает, что сейчас материальные подарки стали менее значимы, чем 10-15 лет назад, и уже не могут удивить женщин.

«У всех все есть, магазины и виртуальные магазины завалены любым товаром — только бери и покупай. А вот раньше, когда такого изобилия не было, все довольствовались малым. Но времена прошли, и сейчас все больше мы ценим эмоции», — отметила артистка.

Певица посоветовала мужчинам устраивать любимым женщинам на 8 Марта нестандартные сюрпризы, такие как полеты на воздушных шарах, квесты или экстремальные игры. По мнению Бабкиной, такие подарки запоминаются лучше, чем цветы и конфеты.

При этом сама артистка никогда не просит своих близких дарить ей подарки, поскольку лучшие подарки она делает себе самостоятельно.

До этого звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня» Валентина Рубцова отметила, что парфюмерия – один из самых странных подарков на 8 Марта. По мнению актрисы, духи лучше не дарить, поскольку выбирать аромат самостоятельно, не зная предпочтения девушки, — это все равно, что играть в русскую рулетку.

Ранее Надежда Бабкина раскрыла силу произведений Пушкина.

 
