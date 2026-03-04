Продюсер рассказал, куда может поехать Пугачева на фоне ударов Ирана по Кипру

Певица Алла Пугачева, которая, согласно информации СМИ, сейчас находится с семьей на Кипре, может вернуться в Россию на фоне ударов Ирана по острову. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил продюсер Павел Рудченко.

Эксперт усомнился, что Пугачева с семьей решат поехать в Европу, поскольку сейчас в странах ЕС процветает русофобия. Он отметил, что певица все еще остается артисткой из России.

По мнению Рудченко, Пугачева также не поедет в США. Специалист отметил, что эту страну исполнительница может посетить только на короткий срок.

Продюсер предположил, что ближе к лету певица может вернуться в Россию. При этом Пугачева может даже выступить на корпоративах и других закрытых мероприятиях.

«Примадонна в России не займет те же позиции, на которых она была ранее. Шоу-бизнес в нашей стране уже долгое время прекрасно живет без Пугачевой и регулируется без ее ведома и ее влияния. Так будет происходить и дальше», — заключил эксперт.

Накануне издание «Абзац», изучив данные о недавних атаках на остров, сообщило, что дом Аллы Пугачевой на Кипре мог попасть под удар иранской ракеты. Особняк артистки находится в районе Лимассола, неподалеку от которого расположена британская военная база Акротири. По ней поздно вечером 1 марта ударили иранские ракеты.

Ранее стало известно, что Пугачева собирается приехать в Россию весной.