Звезда «Великолепного века» рассказал о трудностях изучения русского языка

Турецкий актер Бурак Озчивит заявил, что не может выучить русский алфавит

Турецкий актер Бурак Озчивит признался, что ему тяжело дается изучение русского языка. Его слова передает «Пятый канал».

По словам Озчивита, несмотря на частые визиты в Россию, ему сложно выучить местный язык.

«К сожалению, пока продвинуться не получилось», — заявил турецкий актер.

Озчивит назвал алфавит и произношение самыми сложными аспектами в изучении русского. Артист подчеркнул, что не теряет надежды освоить этот язык.

Бурак Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век». Он также снимался в проектах «Черная любовь», «Основание: Осман», «Королек — птичка певчая».

Озчивит неоднократно прилетал в Москву. В феврале 2025 года он стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов» в Государственном Кремлевском дворце. Актер признавался, что хочет приехать в Россию как турист. Он заявлял, что мечтает погулять со своей семьей по Москве или Санкт-Петербургу «хотя бы несколько дней».

В январе 2026-го Озчивит снялся для обложки российского глянца. Знаменитый турецкий актер стал героем нового выпуска журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать».

Ранее звезда «Великолепного века» отказал Никасу Сафронову в совместной выставке.