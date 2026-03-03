Представитель Харламова назвал глупостью слухи о пополнении в семье

Концертный директор Гарика Харламова Алексей Новацкий в беседе с «Пятым каналом» опроверг, что юморист станет отцом во второй раз.

«Не занимайтесь глупостями, никто ничего не ждет», — заявил представитель артиста.

3 марта комик Денис Дорохов в беседе с изданием «СтарХит» заявил, что его коллега Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук ждут ребенка.

У Харламова есть 12-летняя дочь Анастасия от экс-супруги Кристины Асмус. Девочка учится в пятом классе частной школы «Президент». Экс-супруги рассказывали, что Анастасия постоянно радует их успехами, и они ею очень гордятся.

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а 7 августа супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.

