Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук станут родителями

Комик Денис Дорохов заявил, что Харламов станет отцом во второй раз

Комик Денис Дорохов сообщил, что его коллега Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук ждут ребенка. Его слова передает «СтарХит».

Дорохов положительно отнесся к пополнению в семье Харламова. Он заявил, что дети – это прекрасно.

«Он сейчас приблизился ко мне: у меня тоже двое», — поделился артист.

У Харламова есть 12-летняя дочь Анастасия от экс-супруги Кристины Асмус. Девочка учится в пятом классе частной школы «Президент». Экс-супруги рассказывали, что Анастасия постоянно радует их успехами, и они ею очень гордятся.

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а 7 августа супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.

На празднике знаменитостей выступил певец Сосо Павлиашвили. Среди гостей были Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие.

