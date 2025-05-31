Гарик Харламов приревновал жену к другому комику

Жена комика Харламова Ковальчук в шутку призналась в любви к юмористу Иванову

Жена комика Гарика Харламова актриса Екатерина Ковальчук в шутку призналась в любви к юмористу Антону Иванову. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

30 мая на телеканале выйдет новый выпуск музыкально-развлекательного шоу «Караоке Клаб», в котором Гарик Харламов оценивает выступления звезд вместе с одним из своих знаменитых друзей.

Кресло жюри вместе с Гариком Харламовым заняла на этот раз его супруга. В звездной команде Люси Чеботиной оказались актер Никита Кологривый, комик Антон Иванов, рэпер Токсис, а также певец и композитор Socrat. Соревноваться с ними будет команда Романа Каграманова — блогеры Аня Покров и Леша Янгер, певица Milana Star и комик Андрей Минин.

Ковальчук затруднилась с выставлением баллов.

«Я так давно не смеялась! Я что-то не то сказала? Антон, я тебя очень люблю!» — заявила Ковальчук.

На это Харламов в шутку приревновал жену: «Здорово! А я тогда люблю Ляйсан! Вот это шоу!».

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а 7 августа супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.

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