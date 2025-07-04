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Волочкова раскрыла, почему до сих пор не замужем

Балерина Волочкова заявила, что не может найти мужчину сильнее ее по духу
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с НСН, что не может найти подходящего кандидата на роль ее мужа.

«Меня спрашивают, а почему вы ещё не замужем? Да потому что мне нужен человек, в котором должно быть три Волочковых по силе духа, силе воли, по умению выходить из испытаний с честью и достоинством. Это непросто — встретить такого мужчину», — поделилась артистка.

Волочкова рассказала, что в романтических и сексуальных отношениях ее привлекают подтянутые, спортивные и красивые мужчины. Однако в серьезных романах танцовщицу больше интересуют масштаб личности, сила духа, искренность и душевные качества человека.

По словам Волочковой, ее будущий супруг должен относиться к женщине как к драгоценности. Для нее важно, чтобы мужчина ценил ее и ее творчество. Балерина ищет доброго, светлого, искреннего и мощного по силе духа мужчину.

В 2007 году Волочкова сыграла свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара официально не была расписана. В 2005 году балерина родила от предпринимателя дочь Ариадну. Спустя три года брак распался.

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