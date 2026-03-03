Дочь звезды Aerosmith вступилась за истощенную Келли Осборн: «Горе меняет людей»

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн высказалась о критике в адрес своего тела. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) постом своей подруги — 47-летней дочери лидера Aerosmith Стивена Тайлера Мии.

Накануне Келли вместе со своей матерью Шэрон Осборн посетила церемонию вручения премии Brit Awards. Женщины получили почетную премию за Оззи Осборна, которого не стало в июле 2025 года. После выхода на красную дорожку 41-летняя Келли подверглась критике — зрители решили, что она слишком истощена.

«Общественное горе не является достоянием общественности. Горе меняет людей, но не делает их тела предметом обсуждения. Прежде чем комментировать чье-то тело, подумайте о том, что, возможно, человека гложет что-то более весомое, чем ваше мнение... Требуется настоящая сила воли, чтобы предстать перед публикой, принимая почести в честь своего ушедшего легендарного отца, и держать себя в руках перед всем миром», — написала Мия, призвав публику к доброте.

Сама Келли после мероприятия также высказалась о хейтерах, раньше критиковавших ее и за лишний вес.

«Пинайте меня, когда мне плохо, сомневайтесь в моей боли, распространяйте сплетни о моих проблемах и отворачивайтесь, когда я больше всего нуждаюсь в поддержке и любви. Сейчас я переживаю самый трудный период в своей жизни. Мне даже не нужно защищаться. Но я не буду просто сидеть и позволять унижать себя», — написала она.

