Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Дочь звезды Aerosmith вступилась за истощенную Келли Осборн: «Горе меняет людей»

Певицу Келли Осборн затравили за экстремальное похудение
Isabel Infantes/Reuters

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн высказалась о критике в адрес своего тела. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) постом своей подруги — 47-летней дочери лидера Aerosmith Стивена Тайлера Мии.

Накануне Келли вместе со своей матерью Шэрон Осборн посетила церемонию вручения премии Brit Awards. Женщины получили почетную премию за Оззи Осборна, которого не стало в июле 2025 года. После выхода на красную дорожку 41-летняя Келли подверглась критике — зрители решили, что она слишком истощена.

«Общественное горе не является достоянием общественности. Горе меняет людей, но не делает их тела предметом обсуждения. Прежде чем комментировать чье-то тело, подумайте о том, что, возможно, человека гложет что-то более весомое, чем ваше мнение... Требуется настоящая сила воли, чтобы предстать перед публикой, принимая почести в честь своего ушедшего легендарного отца, и держать себя в руках перед всем миром», — написала Мия, призвав публику к доброте.

Сама Келли после мероприятия также высказалась о хейтерах, раньше критиковавших ее и за лишний вес.

«Пинайте меня, когда мне плохо, сомневайтесь в моей боли, распространяйте сплетни о моих проблемах и отворачивайтесь, когда я больше всего нуждаюсь в поддержке и любви. Сейчас я переживаю самый трудный период в своей жизни. Мне даже не нужно защищаться. Но я не буду просто сидеть и позволять унижать себя», — написала она.

Накануне стало известно, что Шэрон Осборн переедет подальше от могилы мужа.

Ранее эксперт объяснила, как Оззи Осборн откусил голову летучей мыши.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!