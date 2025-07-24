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Эксперт объяснила, как Оззи Осборн откусил голову летучей мыши

Специалист по летучим мышам Слейтер: Осборн тренировался, чтобы откусить голову животному
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Аркадий Семенов/РИА Новости

Специалист по летучим мышам Кэтрин Слейтер объяснила, как рок-музыкант Оззи Осборн смог откусить голову этому животному. Ее цитирует TMZ.

Эксперт предположила, что перед скандальным эпизодом с откусыванием головы музыкант мог тренировать челюсти — требуется невероятная сила укуса, чтобы сразу перегрызть мышцы, ткани и кости животного. Она добавила, что это далось рок-звезде легко под воздействием адреналина.

Этот вызвавший много критики трюк Оззи исполнил в 1982 году на сцене. После этого он отправился делать прививку от бешенства, однако, по словам Слейтер, большинство летучих мышей не больны бешенством.

Она добавила, что летучие мыши безобидны: чаще всего они занимаются своими делами и редко беспокоят людей.

Осборн воссоздал момент с летучей мышью для телепередачи в 1998 году. Записи оригинального инцидента не сохранилось.

Вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

Подробнее о творческом пути ветерана хеви-метала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Шэрон Осборн исполнила заветное желание мужа незадолго до его кончины.

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