Вдова Оззи Осборна переедет подальше от могилы мужа

Вдова Осборна Шэрон перебралась в США к детям после кончины музыканта
Mario Anzuoni/Reuters

Предпринимательница и вдова музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн переедет из Великобритании в США. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что половину времени она будет проводить в новой квартире в Лос-Анджелесе (США), но в течение последующих пары лет может начать реже появляться в Великобритании.

Могила Оззи Осборна находится на территории их Шэрон особняка, приобретенного в 1993 году незадолго до переезда в Лос-Анджелес. После прощания с отцом трое детей пары, Эйми, Джек и Келли, а также их пятеро внуков вернулись в Лос-Анджелес.

Когда в последние года состояние здоровья Осборна ухудшилось, музыкант продал недвижимость в США, чтобы вернуться на родину. Особняк в Великобритании семья отремонтировала — здесь создали реабилитационное крыло с залами для оздоровительных и творческих занятий артиста.

В отремонтированный дом Осборны въехали в начале лета 2025 года перед концертом-воссоединением Black Sabbath на стадионе «Астон Вилла» в Бирмингеме. Через несколько недель после концерта 76-летнего Осборна не стало. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

В Хэллоуин внук рок-музыканта Оззи Осборна, сын звезды реалити-шоу Келли Осборн «повторил» скандальный номер деда, однажды откусившего голову летучей мыши. Новым видео с трехлетним мальчиком Келли Осборн поделилась на своей странице в социальной сети TikTok.

Ранее эксперт объяснила, как Оззи Осборн откусил голову летучей мыши.

 
