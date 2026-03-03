Директора Алексея Щербакова спросили об отмене концертов комика

Директора шоумена Алексея Щербакова спросили об отмене концертов артиста в России. С Дмитрием Матюниным связалось агентство ТАСС.

Матюнин несколько раз заявил, что он занят. На вопрос, когда он сможет освободиться, чтобы прокомментировал ситуацию, Матюнин сказал: «Не сегодня».

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Алексей Щербаков отменил все концерты в России в 2026 году. По данным канала, большой сольный концерт звезды шоу «ЧБД» в столице должен был состояться 2 апреля в концертном зале «Москва». Организаторы продали почти все билеты, однако анонс выступления внезапно сняли с сайта площадки.

6 февраля коллегу Щербакова по «ЧБД» Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково в Москве и запретили въезд в Россию на 50 лет. Он улетел в Казахстан.

Спустя два дня в Алма-Ате заметили Щербакова, который прилетел туда на премьеру фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери», где сыграл одну из ролей. В аэропорту Щербакова встретили с национальными угощениями и музыкой.

