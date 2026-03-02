Белорусы спасли лидера «Миража» после инцидента с машиной в Польше

Лидер группы «Мираж», гитарист Алексей Горбашов восхитился приветливостью и порядком, царящими в Белоруссии. Своими впечатлениями от страны он поделился с «Газетой.Ru».

На днях «Мираж» с аншлагом дал концерт в Минске. В связи с этим Горбашов вспомнил инцидент, который произошел с ними во время гастрольного тура — тогда артистов спасли белорусы.

«Однажды был случай: я купил машину. Мы возвращались из тура по Германии и в Польше, перед границей с Беларусью, встали. Нас дотянули на тросе до сервиса в Бресте. И была такая радость, что пять дней можно спокойно погулять. Кругом нарядно. Люди приветливые, добродушные — класс!» — говорит он.

Поэтому и на сборные концерты, и на сольные группа приезжает с огромным удовольствием.

«Еда там потрясающая. Борщ, картошечка, колбаса — всё натуральное. У молочной продукции вкус детства. Минск — очень чистый город. Приятно, что в стране порядок. Есть ощущение пространства. Нет нагромождения домов, когда люди друг другу в окна смотрят. Дышится легко. Культура на уровне», — заключил Горбашов.

В Масленицу лидер «Миража» рассказал, как у него украли блины.

Ранее солистка «Миража» раскрыла секрет счастливого брака.