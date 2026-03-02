Размер шрифта
Женатый Стычкин признался, что обращает внимание на женщин: «Это же в голове»

Актер Евгений Стычкин назвал естественным то, что обращает внимание на женщин
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и режиссер Евгений Стычкин рассказал журналистам на конкурсе красоты BRICS (БРИКС), что обращает внимание на девушек и женщин. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

«Обращаю ли я внимание на девушек и женщин? Да, конечно. Было бы совершенно противоестественно, если бы я не обращал. Это же в голове», — поделился артист.
Стычкин также порассуждал о природе красоты.

«В письме Ивана Ильина он главным образом делает упор на то, что красота внутренняя важнее, первичнее красоты внешней. То, что она определяет. Это правда. Знаете, юность она непроницаема. Когда вам 16, то почему у вас такое или другое лицо — никто не знает. А когда вам становится 30, 40, 50 и тем более 60, становится понятно, что те эмоции, чувства, которые вы несли с собой, все движения души, которые вы переживали — они на лице неминуемо оставляют свою печать», — заявил актер.

Стычкин считает, что по лицу человека можно определить, какую эмоцию он транслирует в мир. К примеру, доброту или зло.

Евгений Стычкин женат на актрисе Ольге Сутуловой. Артисты познакомились на съемках фильма «Контракт на любовь». Стычкин тогда был женат на пианистке Екатерине Сканави, от которой у него трое детей. Супруги развелись в 2009 году, а через три года артист официально зарегистрировал отношения с Сутуловой.

