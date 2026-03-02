Размер шрифта
На открытии ресторана, где Снуп Догг раздавал бургеры, произошла перестрелка

В США началась перестрелка после раздачи бургеров Снуп Доггом
rexrichardsonlb/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На открытии ресторана «Marathon Burger» в Лонг-Бич (Калифорния, США) произошла перестрелка. Об инциденте на мероприятии, в котором участвовал рэпер Снуп Догг, пишет New York Post.

Полицейское управление Лонг-Бич подтвердило, что в результате стрельбы пострадали несколько человек, одного спасти не удалось. Правоохранители уточнили, мотив, обстоятельства стрельбы и информация о подозрительных лицах остаются в стадии расследования.

Посмотреть на Снуп Догга пришло большое количество поклонников, он перерезал ленточку заведения и раздавал бургеры. Вскоре после этого началась стрельба, на видеозаписи видно, как одного человека увозят с места происшествия на каталке.

В начале февраля Снуп Догг пронес олимпийский факел в итальянском городе Галларате перед зимними Олимпийскими играми — 2026. В декабре 2025 года Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх — 2026. Его роль заключается в том, чтобы поддерживать и вдохновлять спортсменов.

Ранее двое мужчин избили актрису «Онегина» в пабе Петербурга.

 
