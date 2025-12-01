Следственный комитет наградил Владимира Машкова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил народного артиста РФ, председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова почетной грамотой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Бастрыкин также пожелал 62-летнему Машкову успехов в художественном руководстве, хранить и приумножать традиции, заложенные его учителем Олегом Табаковым.

«А также, чтобы деятельность возглавляемого им Союза театральных деятелей России всегда отвечала современным вызовам», — добавил глава СК РФ.

Машков также провел встречу с сотрудниками СК России. Актер рассказал о своем творческом пути, говорил о роли искусства в жизни человека, а особенно следователя, и подчеркнул, что эмпатия, чувство прекрасного и артистизм должны быть обязательными составляющими личности любого профессионала.

В мае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил грамотой исполнительницу хита «Матушка земля» Татьяну Куртукову.

