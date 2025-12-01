На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следственный комитет наградил Владимира Машкова

Председатель СК РФ Бастрыкин вручил почетную грамоту актеру Машкову
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил народного артиста РФ, председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова почетной грамотой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Бастрыкин также пожелал 62-летнему Машкову успехов в художественном руководстве, хранить и приумножать традиции, заложенные его учителем Олегом Табаковым.

«А также, чтобы деятельность возглавляемого им Союза театральных деятелей России всегда отвечала современным вызовам», — добавил глава СК РФ.

Машков также провел встречу с сотрудниками СК России. Актер рассказал о своем творческом пути, говорил о роли искусства в жизни человека, а особенно следователя, и подчеркнул, что эмпатия, чувство прекрасного и артистизм должны быть обязательными составляющими личности любого профессионала.

В мае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил грамотой исполнительницу хита «Матушка земля» Татьяну Куртукову.

Ранее Лев Лещенко оценил поэзию Басты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами