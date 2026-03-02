Дочь Маликова об обстрелах в Дубае: «Страх пробирается»

Дочь Маликова Стефания оказалась под обстрелами в Дубае

steshamalikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь народного артиста Дмитрия Маликова Стефания оказалась под обстрелами в Дубае. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка стала свидетельницей атаки Ирана на эмират и рассказала о пугающих звуках сирен.

«Когда слышишь сирены среди ночи, страх все равно пробирается. Особенно чувствуешь, как важно быть рядом и держаться друг за друга», — сообщила она.

Накануне Ассоциация туроператоров России сообщила, что на территории ОАЭ на данный момент находятся 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными рейсами на ближайшие даты.

В связи со сложившейся ситуацией туристов просят быть постоянно на связи, оперативно сообщать свое актуальное место пребывания, а также внимательно следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний.

В ноябре Стефанию Маликову заподозрили в анорексии. Причиной стал ролик, снятый во время тренировки девушки.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.