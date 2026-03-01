Депутат Госдумы объяснил, почему не ходит в театр: «Перегружены понтами»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с News.ru заявил, что не посещает Большой театр.

Милонов объяснил, что считает Большой театр слишком пафосным. Ему такое не близко.

«Мне нравятся театры, которые не перегружены понтами. Поэтому и в Большой не ходил ни разу. Когда ты за билет должен заплатить огромные деньги, то это уже «не про искусство», — поделился депутат.

Милонов также осудил людей, публикующих снимки из Большого театра. Он считает, что такие личности посещают учреждения не с целью культурно просветиться, а из-за желания похвастаться.

«Я искренне считаю, большинство людей, которые заплатили огромные деньги за билеты и выставили себя в запрещенных сетях, не разбираются в балете или в опере. Может быть, я ошибаюсь. Но это становится неприличным», — заявил политик.

В марте Милонов понадеялся, что комик Нурлан Сабуров «сделает для себя правильный выбор». Политик считает, что Сабурову стоит убрать двусмысленность в своих высказываниях и четко заявить о своей позиции. По мнению депутата, основная часть поклонников комика — это россияне, которые сделали «свой национальный выбор».

