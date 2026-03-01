В Госдуме понадеялись, что Сабуров сделает «правильный выбор»

Депутат Госдумы Виталий Милонов понадеялся, что комик Нурлан Сабуров «сделает для себя правильный выбор». Его слова передает News.ru.

Милонов считает, что Сабурову стоит убрать двусмысленность в своих высказываниях и четко заявить о своей позиции. По мнению депутата, основная часть поклонников комика – это россияне, которые сделали «свой национальный выбор».

Политик убежден, что «не все потеряно» в ситуации с Сабуровым.

«Я как христианин радуюсь нашедшейся заблудшей овце. Если человек совершил шаг не в ту сторону, навернулся… Недавно мы слышали притчу о блудном сыне. То, конечно, я буду очень рад, если все у него наладится», — заявил Милонов.

6 февраля сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сабуров заявил о планах вернуться в Россию.