В Госдуме понадеялись, что Сабуров сделает «правильный выбор»

Депутат Милонов посоветовал Сабурову определиться со своей позицией
Владимир Трефилов/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов понадеялся, что комик Нурлан Сабуров «сделает для себя правильный выбор». Его слова передает News.ru.

Милонов считает, что Сабурову стоит убрать двусмысленность в своих высказываниях и четко заявить о своей позиции. По мнению депутата, основная часть поклонников комика – это россияне, которые сделали «свой национальный выбор».

Политик убежден, что «не все потеряно» в ситуации с Сабуровым.

«Я как христианин радуюсь нашедшейся заблудшей овце. Если человек совершил шаг не в ту сторону, навернулся… Недавно мы слышали притчу о блудном сыне. То, конечно, я буду очень рад, если все у него наладится», — заявил Милонов.

6 февраля сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сабуров заявил о планах вернуться в Россию.

 
