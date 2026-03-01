Бузова отменила поездку в Катар после атак Ирана

Певица Ольга Бузова сообщила в Telegram-канале о вынужденной отмене поездки в Катар.

«Это все ужасно. Мои друзья в Эмиратах в панике. Я с ними на связи. Сейчас приняла окончательное решение не рисковать и сдаю билеты», — поделилась артистка.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, которую Пентагон назвал «Эпическая ярость». В Исламской Республике были атакованы многие города.

В ответ Иран ударил ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ и Катаре. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

По данным Минобороны Катара, Иран выпустил по стране 65 ракет — две из них достигли авиабазы США. Информационный офис правительства Катара сообщил о 114 случаях падения обломков иранских ракет в стране.

Ранее Ханна и Пашу вышли на связь из Дубая.