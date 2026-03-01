Размер шрифта
Культура

Галустян вышел в свет с новой возлюбленной

Super: Галустян пришел на день рождения Харламова с новой возлюбленной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости/lilyakiose/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и телеведущий Михаил Галустян вышел в свет с новой возлюбленной Лилией Киосе. Об этом сообщает Super.

Галустян и Киосе посетили день рождения Гарика Харламова. Издание опубликовало ролик, в котором пара вышли из машины и идут на вечеринку, чтобы поздравить комика. На ролике возлюбленная артиста держит в руках букет цветов.

27 февраля Super сообщил, что Лилия Киосе стала новой возлюбленной Галустяна. Отмечалось, что возлюбленная юмориста часто работает в качестве художницы по гриму на съемках фильмов и различных ТВ-проектов. Она выросла в семье военного, а ее родной брат — священник. Другие детали ее биографии по-прежнему остаются неизвестными.

По данным Super, Галустян начал ухаживать за Киосе спустя почти два года после развода с супругой Викторией Штефанец.

Брак Галустяна со Штефанец длился 17 лет — пара поженилась в 2007 году. У них двое детей: дочери Эстелла (родилась в 2010 году) и Элина (родилась в 2012 году). Несмотря на завершение совместной жизни, Михаил и Виктория сохранили уважительные отношения ради дочерей и продолжают участвовать в их воспитании.

Ранее Джиган признался, что не готов полностью отдать семейный дом Самойловой.

 
