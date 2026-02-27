Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Джиган о разделе семейного дома с Самойловой: «Я готов пополам, а не все ей»

Рэпер Джиган признался, что не готов полностью отдать семейный дом Самойловой
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова в последнем выпуске реалити-шоу «Джиган и Оксана» на VK Видео продолжили спорить о разделе имущества после развода.

Центральной темой стал конфликт из-за дома, где семья жила до объявления о расставании. Самойлова настаивает, что недвижимость должна полностью перейти к ней. Она утверждает, что вложила 70% средств в покупку и обустройство дома, а Джиган только оформил кредит на оставшуюся часть.

«Поэтому все, что касается доделки, переделки дома, постройки новой части, двора и всего, что есть — он вообще ничего не вкладывал. Это все создано моими силами и на мои деньги. Но он считает, что я не должна жить в этом доме», — пояснила знаменитость.

Рэпер, в свою очередь, выступил за раздел имущества «по закону»: либо разделить имущество пополам, либо продать дом и поделить вырученные средства.

«Забирай половину — свое оставляй себе и иди живи своей жизнью. Хочешь — вернись и живи здесь. Выбор за ней. Она пока думает. Пополам она пока не готова. Хочешь — дом продадим и пополам. Принципиально так. По-честному. Я на ее ничего не претендую. Я готов пополам, а не все ей», — сказал Джиган.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году — после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Ранее Джиган пожаловался, что Самойлова намеренно ищет повод для конфликта с ним.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!