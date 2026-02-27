Джиган о разделе семейного дома с Самойловой: «Я готов пополам, а не все ей»

Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова в последнем выпуске реалити-шоу «Джиган и Оксана» на VK Видео продолжили спорить о разделе имущества после развода.

Центральной темой стал конфликт из-за дома, где семья жила до объявления о расставании. Самойлова настаивает, что недвижимость должна полностью перейти к ней. Она утверждает, что вложила 70% средств в покупку и обустройство дома, а Джиган только оформил кредит на оставшуюся часть.

«Поэтому все, что касается доделки, переделки дома, постройки новой части, двора и всего, что есть — он вообще ничего не вкладывал. Это все создано моими силами и на мои деньги. Но он считает, что я не должна жить в этом доме», — пояснила знаменитость.

Рэпер, в свою очередь, выступил за раздел имущества «по закону»: либо разделить имущество пополам, либо продать дом и поделить вырученные средства.

«Забирай половину — свое оставляй себе и иди живи своей жизнью. Хочешь — вернись и живи здесь. Выбор за ней. Она пока думает. Пополам она пока не готова. Хочешь — дом продадим и пополам. Принципиально так. По-честному. Я на ее ничего не претендую. Я готов пополам, а не все ей», — сказал Джиган.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году — после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Ранее Джиган пожаловался, что Самойлова намеренно ищет повод для конфликта с ним.