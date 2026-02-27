Размер шрифта
Раскрыта личность новой возлюбленной разведенного Михаила Галустяна

Super.ru: Михаил Галустян встречается с художницей по гриму Лилией Киосе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости/lilyakiose/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Художница по гриму Лилия Киосе стала новой возлюбленной шоумена Михаила Галустяна. Об этом сообщает издание Super.ru.

В отличие от мира шоу-бизнеса, к которому принадлежит комик, 35-летняя Лилия Киосе далека от публичности, предпочитая оставаться за кадром. Возлюбленная юмориста часто работает в качестве художницы по гриму на съемках фильмов и различных ТВ-проектов. Она выросла в семье военного, а ее родной брат --священник. Другие детали ее биографии по-прежнему остаются неизвестными.

Super.ru отмечает, что Галустян начал ухаживать за женщиной спустя почти два года после развода с супругой Викторией Штефанец.

Брак Галустяна со Штефанец длился 17 лет — пара поженилась в 2007 году. У них двое детей: дочери Эстелла (родилась в 2010 году) и Элина (родилась в 2012 году). Несмотря на завершение совместной жизни, Михаил и Виктория сохранили уважительные отношения ради дочерей и продолжают участвовать в их воспитании.

Недавно шоумен раскрыл, что снова влюблен, однако не стал раскрывать имя своей возлюбленной. Информацию об отношениях с Киосе Галустян еще не комментировал.

Ранее стало известно, что Лерчек родила под домашним арестом.

 
