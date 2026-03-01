Размер шрифта
Франдетти назвал гениальных современников из России

Режиссер Франдетти назвал Любимова и Захарова гениальными
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер и театральный режиссер Алексей Франдетти в беседе с ТАСС назвал фигуры в современной отечественной киноиндустрии, которые имеют для него большое значение.

Франдетти, отвечая на вопрос о гениальных коллегах, выделил Юрия Любимова, Марка Захарова и Бориса Покровского. Он объяснил их гениальность «божьим даром».

«Что-то ненормальное настолько, что становится прекрасным», — поделился артист.

Алексей Франдетти являлся главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» и неоднократным лауреатом премии «Золотая маска». Он также снимался в таких проектах, как «Оффлайн», «Рожденная звездой», «Людмила Гурченко», «Новогодний рейс», «Маша в законе», «Бой с тенью 2: Реванш», «Жестокость», «Марш Турецкого».

4 июня 2024 года Франдетти сообщил, что покидает пост главного режиссера «Ленкома». Режиссер поблагодарил театр за два года совместной работы, а также уточнил, что дослужит до конца сезона. Отмечалось, что контракт постановщика подразумевает еще год работы в учреждении, но тот решил завершить трудовой договор досрочно.

Франдетти уверял, что его уход из театра «Ленком» не связан с конфликтами постановщика с директором Марком Варшавером или труппой.

Ранее Ларисе Долиной устроили пятиминутную овацию после мюзикла на Таганке.

 
