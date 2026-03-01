Размер шрифта
80-летняя Рубальская представила молодого фаворита

Поэтесса Лариса Рубальская написала песню «Стая Александру Еловскому
Поэтесса Лариса Рубальская представила на своем юбилейном творческом вечере в концертном зале «Москва» своего фаворита — Александра Еловского. Об этом сообщает kp.ru.

Рубальская написала для Еловского песню «Стая». Поэтесса узнала об артисте после просмотра мюзикла «Мечтатели». Певец является композитором и продюсером постановки. Артистка высоко оценила вокал коллеги и назвала его приятным в общении.

По мнению Рубальской, песня «Стая» получилась удачной и трогательной.

«Надеюсь на ее успех и на дальнейшее сотрудничество с Сашей. Я рада, что в моей жизни появился такой замечательный, красивый и талантливый певец и композитор», — рассказала поэтесса.

В сентябре 2025-го Рубальская призналась, что никогда не думала о том, чтобы уехать из России. По словам артистки, ее сестра, живущая в США, предлагала ей переехать с ней. Поэтесса отказалась. Она объяснила, что очень любит Москву. Знаменитость также не хотела расставаться с другими родственниками.

По ее словам, на ее решение влияют не только семья и корни, но и то, что ей всегда хотелось жить только в родной стране и чувствовать себя на своем месте. Рубальская подчеркнула, что в других странах она всегда «тоскует по Москве».

Ранее Лариса Рубальская раскрыла отношение к русскому рэпу.

 
