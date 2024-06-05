Франдетти раскрыл реальную причину ухода из «Ленкома»

Режиссер Алексей Франдетти заявил, что его уход из театра «Ленком» не связан с конфликтами постановщика с директором Марком Варшавером или труппой. Его слова передает издание kp.ru.

«Это обоюдное решение — и мое, и «Ленкома». Я принял такое решение и считаю его правильным. Это решение поддержало руководство города и театра. Так будет лучше для всех», — подчеркнул Франдетти.

По словам режиссера, молодые артисты театра расстроились. При этом Франдетти уверил, что будет возвращаться в стены «Ленкома».

4 июня Франдетти сообщил, что покидает пост главного режиссера «Ленкома». Режиссер поблагодарил театр за два года совместной работы, а также уточнил, что дослужит до конца сезона. Отмечалось, что контракт постановщика подразумевает еще год работы в учреждении, но тот решил завершить трудовой договор досрочно.

Позднее Франдетти рассказал, куда пойдет работать после увольнения. Он признался, что его следующим местом работы будет Театр эстрады Геннадия Хазанова.

Ранее Поргина рассказала, что Варшавер довел до истощения Алексея Франдетти.