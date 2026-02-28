Наташа Королева о пластике невестки: «Больно и сложно»

Певица Королева похвалила невестку за стойкость после операции на челюсть

Певица Наташа Королева высказалась о пластике своей невестки Мелиссы. Выступившую на шоу «Хватит слухов» на ТВЦ звезду цитирует «СтарХит».

В 2025 году Мелисса перенесла операцию на челюсть из-за неправильного прикуса. Хирургическое вмешательство обошлось более чем в 10 миллионов рублей, восстановление заняло несколько месяцев. Королева похвалила девушку за стойкость.

«Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко», — прокомментировала певица.

Известно, что Мелиссе предстоят новые вмешательства.

Певица и ее супруг Тарзан (танцор Сергей Глушко) в годовщину своей свадьбы в 2024 году женили единственного сына Архипа. С девушкой он познакомился в стрип-клубе, теперь она работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

Ранее Киркоров высказался о публичном одиночестве на творческом олимпе.