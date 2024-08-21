Сын Наташи Королевой женился

Певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (Тарзан) объявили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее сын Архип женился на Мелиссе Валынкиной.

Глушко-младший организовал торжество в день свадьбы его родителей.

«21 августа, 21 год назад мы с тобой в этом прекрасном, любимом городе Санкт-Петербурге психанули, да?» — обратилась Королева к мужу.

Королева заявила, что ярко и отлично провела супружескую жизнь с Глушко. По словам исполнительницы, теперь она передает свадебную эстафету молодым. Она показала сына с возлюбленной в торжественных нарядах. В ролике знаменитость целует в щеку невестку, а Глушко обнимается с сыном. Под крики «горько» молодожены целуются.

Архип Глушко познакомился с Мелиссой Валынкиной в стриптиз-клубе, где она танцевала. По словам Королевой, сын в тот период «заливал тоску» по своей первой любви, но не смог пройти мимо беды девушки. У пары начались отношения с дружбы, которые потом переросли в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

Ранее Лолита заявила, что Наташа Королева подарила ей сало и самогон.