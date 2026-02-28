Размер шрифта
Киркоров о публичном одиночестве на творческом олимпе: «Специально говорю о кризисе»

Певец Киркоров заявил, что дает призрачный шанс конкурентам
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров высказался о публичном одиночестве на творческом олимпе. Высказавшегося перед сольным концертом артиста цитирует издание «7 дней».

Киркоров назвал себя «номером один» и заявил, что ему неловко перед другими «номерами» — коллегами, которые стараются, но не достигают его высот. Для этого, утверждает Киркоров, он придумал способ успокоить коллег.

«Я специально говорю: «Вот у меня творческий кризис». Чтобы как-то окрылить их, дать им надежду, что у них все-таки есть шанс доползти до верхушки олимпа», — сказал он

Также Киркоров добавил, что раньше ему не особенно хотелось петь, а теперь этого требует душа.

Накануне сообщалось, что Сергей Лазарев и Григорий Лепс выступят в честь 8 Марта.

Ранее сын Киркорова попал в одну футбольную команду с сыном Плющенко.

 
