Влад Соколовский о файлах Эпштейна: «Разорвался мозг»

Певец Влад Соколовский высказался о файлах Эпштейна. На это обратило внимание издание Super.

В публикации указано, что артист поверил сатирической новости о голливудском актере Леонардо Ди Каприо, который якобы ел детей (источником сообщения являлось юмористическое издание People's Voice).

«У меня настолько разорвался мозг, разорвался шаблон с пониманием того, где мы вообще живем. Просто нужно время на то, чтобы собраться обратно», — заявил Соколовский у себя в соцсетях.

Также в своей речи Соколовский подчеркнул, что «хазары управляют этой планетой уже не первую тысячу лет».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

3 февраля стало известно, что в обнародованных документах по делу Эпштейна нашли упоминание о Пугачевой. Ее имя встречается в письме от Бориса Николича, который был врачом и бывшим главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса.

Ранее в деле Эпштейна нашли письмо о 400 девушках из Киева.