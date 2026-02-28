Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Гиду для россиян в Египте грозит тюрьма за рисунок на 4000-летней пирамиде

Против гида для россиян в Египте завели дело за рисунок мелом на пирамиде
Global Look Press

Работавшего с россиянами в Египте гида арестовали за рисунок на 4000-летней пирамиде фараона Унаса. Об этом сообщает Daily Mail.

Египтянину грозит год тюрьмы или штраф в размере 500 000 египетских фунтов (805 тыс. рублей) за осквернение. Утверждается, что мужчина нарисовал на пирамиде несколько знаков мелом.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях 22 февраля.

«В Саккаре, рядом с пирамидой Унаса, я увидел мужчину — гида для русских туристов, рисовавшего мелом на пирамиде. Когда я вежливо указал ему на неуместность его действий, он спросил меня: «Вы серьезно?» — говорит автор видео.

В Министерстве внутренних дел Каира уточнили, что гид хотел проиллюстрировать туристам свой рассказ и увлекся. Он извинился за проступок и объяснил, что впервые за четыре года вышел на работу и совершил непростительную ошибку из-за чрезмерного возбуждения.

Накануне памятник Черчиллю в Великобритании изрисовали оскорблениями.

Ранее в Москве вынесли приговор вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!