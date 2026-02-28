Гиду для россиян в Египте грозит тюрьма за рисунок на 4000-летней пирамиде

Против гида для россиян в Египте завели дело за рисунок мелом на пирамиде

Работавшего с россиянами в Египте гида арестовали за рисунок на 4000-летней пирамиде фараона Унаса. Об этом сообщает Daily Mail.

Египтянину грозит год тюрьмы или штраф в размере 500 000 египетских фунтов (805 тыс. рублей) за осквернение. Утверждается, что мужчина нарисовал на пирамиде несколько знаков мелом.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях 22 февраля.

«В Саккаре, рядом с пирамидой Унаса, я увидел мужчину — гида для русских туристов, рисовавшего мелом на пирамиде. Когда я вежливо указал ему на неуместность его действий, он спросил меня: «Вы серьезно?» — говорит автор видео.

В Министерстве внутренних дел Каира уточнили, что гид хотел проиллюстрировать туристам свой рассказ и увлекся. Он извинился за проступок и объяснил, что впервые за четыре года вышел на работу и совершил непростительную ошибку из-за чрезмерного возбуждения.

Накануне памятник Черчиллю в Великобритании изрисовали оскорблениями.

Ранее в Москве вынесли приговор вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади.