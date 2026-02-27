Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Памятник Черчиллю в Британии изрисовали оскорблениями

Пропалестинский вандал осквернили памятник Черчиллю в Британии
Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пропалестинский вандал осквернили памятник Уинстона Черчилля в центре Лондона. Об этом сообщает Independent.

Среди нанесенных на памятник красной краской оскорблений была надпись «сионистский военный преступник». Также вандал оставил на бронзовом памятнике лозунги, призывающие освободить палестину.

По подозрению в преступлении на почве расовой нетерпимости был задержан 38-летний мужчина, которого видели наносящим граффити на статую в районе 4 часов утра 27 февраля.

Статуя была оцеплена для приведения в порядок. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании назвал поступок мужчины отвратительным и позорным.

«Черчилль был великим британцем, и правительство всегда будет отстаивать наши ценности. Виновный должен быть привлечен к ответственности», — заявили власти страны.

Скульптура уже подвергалась вандализму во время протестов «Black Lives Matter» в 2020 году и была забрана трансактивистами во время демонстраций в прошлом году.

Летом 2025 года власти Лондона запретили забираться на статую Черчилля. Нарушителям грозит до трех месяцев тюремного заключения и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Ранее в Москве вынесли приговор вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!