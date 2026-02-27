Памятник Черчиллю в Британии изрисовали оскорблениями

Пропалестинский вандал осквернили памятник Уинстона Черчилля в центре Лондона. Об этом сообщает Independent.

Среди нанесенных на памятник красной краской оскорблений была надпись «сионистский военный преступник». Также вандал оставил на бронзовом памятнике лозунги, призывающие освободить палестину.

По подозрению в преступлении на почве расовой нетерпимости был задержан 38-летний мужчина, которого видели наносящим граффити на статую в районе 4 часов утра 27 февраля.

Статуя была оцеплена для приведения в порядок. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании назвал поступок мужчины отвратительным и позорным.

«Черчилль был великим британцем, и правительство всегда будет отстаивать наши ценности. Виновный должен быть привлечен к ответственности», — заявили власти страны.

Скульптура уже подвергалась вандализму во время протестов «Black Lives Matter» в 2020 году и была забрана трансактивистами во время демонстраций в прошлом году.

Летом 2025 года власти Лондона запретили забираться на статую Черчилля. Нарушителям грозит до трех месяцев тюремного заключения и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

