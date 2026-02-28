Дочь расплакалась у гроба звезды «А зори здесь тихие»: «Ты борец по жизни»

В Москве в Большом церемониальном зале ЦКБ прошла церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук. Как пишет NEWS.ru, на мероприятии ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук не смогла сдержать слез.

У гроба она поблагодарила мать за уроки жизни.

«Я буду помнить тебя и любить всю свою жизнь. И ты, правда, ты борец до последнего, ты борец не только в киноролях, ты борец по жизни, даже когда ты болела», — расплакалась Александра.

На церемонии прощания также присутствовали актеры Александр Суворов и Николай Денисов. Могила Шевчук расположится на Троекуровском кладбище.

Ирина Шевчук наиболее известна по роли Риты Осяниной в кинокартине «А зори здесь тихие». Всего в фильмографии более 50 работ.

В последние три года Ирина Шевчук боролась с лимфомом головного мозга — агрессивной форма онкологического заболевания, поражающего лимфатическую систему. О ее кончине стало известно 24 февраля.

