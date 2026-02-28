Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Дочь расплакалась у гроба звезды «А зори здесь тихие»: «Ты борец по жизни»

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Шевчук
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве в Большом церемониальном зале ЦКБ прошла церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук. Как пишет NEWS.ru, на мероприятии ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук не смогла сдержать слез.

У гроба она поблагодарила мать за уроки жизни.

«Я буду помнить тебя и любить всю свою жизнь. И ты, правда, ты борец до последнего, ты борец не только в киноролях, ты борец по жизни, даже когда ты болела», — расплакалась Александра.

На церемонии прощания также присутствовали актеры Александр Суворов и Николай Денисов. Могила Шевчук расположится на Троекуровском кладбище.

Ирина Шевчук наиболее известна по роли Риты Осяниной в кинокартине «А зори здесь тихие». Всего в фильмографии более 50 работ.

В последние три года Ирина Шевчук боролась с лимфомом головного мозга — агрессивной форма онкологического заболевания, поражающего лимфатическую систему. О ее кончине стало известно 24 февраля.

Ранее не стало актера из «Реальных пацанов».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!