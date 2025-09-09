На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезду «Во все тяжкие» арестовали за нападение со шлангом на соседку

Актера Реймонда Круса арестовали за то, что он облил соседку из шланга
true
true
true
close
Carla Van Wagoner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актера Рэймонда Круса арестовали в США за нападение со шлангом на соседку. Об этом пишет People.

Звезда сериала «Во все тяжкие», сыгравший в этом популярном проекте наркобарона, находился под стражей в течение пяти часов.

«Между Крусом и пострадавшей произошел спор, в ходе которого он, предположительно, брызнул водой в сторону жертвы», — рассказал офицер полиции Лос-Анджелеса Дэвид Куэльяр.

Агент Круза Рафаэль Берко в беседе с изданием уточнил, что перед инцидентом Крус мыл машину перед своим домом. В это время минивэн с тремя женщинами якобы припарковался слишком быстро к нему.

Актер попросил женщин перепарковаться, указывая на то, что может намочить их машину, но они отказались.

«В общем, он сказал: «Хорошо». Он начал мыть свою машину, а потом его начали снимать на видео», — добавил Берко.

По словам Берко, когда актер обернулся, чтобы попросить перестать его снимать, вода в шланге все еще была включена и попала на чужую машину.

«А потом, хотите верьте хотите нет, одна из них вызвала полицию. И каким-то образом на кого-то, кто никогда в жизни не был арестован, на кого-то, кто 15 лет играл роль детектива по расследованию мелких и особо тяжких преступлений, просто на соседа надели наручники и отправили в тюрьму», — негодует агент.

Берко добавил, что в течение всех пяти часов пребывания в полицейском управлении Лос-Анджелеса правоохранители были любезны с актером и подбадривали его. Крус освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и должен предстать перед судом 1 октября.

