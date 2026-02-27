Николаю Коляде стало хуже в реанимации: «Все силы брошены на спасение»

Театрального режиссера и драматурга Николая Коляду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на министра культуры Свердловской области Илью Маркова.

По словам Маркова, Коляде стало хуже после госпитализации в реанимацию.

«Все силы брошены на спасение Коляды», — уточнил источник в минздраве региона.

Как уточняет портал E1.RU со ссылкой на другой источник, к драматургу пускают только близких родственников, его навещает сестра.

E1.ru также сообщает, что Коляда мог попасть в больницу из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. В театре пока не комментируют ситуацию.

О госпитализации екатеринбургского режиссера стало известно 26 февраля.

Николай Коляда — создатель и худрук «Коляда-театра» в Екатеринбурге, автор более 100 пьес, постановщик современных и классических драматургических произведений.

