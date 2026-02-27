Размер шрифта
Роман Виктора Пелевина запретили в Белоруссии

Книгу Пелевина признали способной навредить интересам Белоруссии и запретили
В Белоруссии запретили распространение романа Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Об этом говорится в официальном перечне запрещенных печатных изданий на сайте министерства информации республики.

Речь идет о включении романа в реестр печатных изданий, способных нанести вред национальным интересам Белоруссии. В настоящий момент документ насчитывающей 241 позицию.

Релиз четырнадцатого романа Пелевина состоялся в 2016 году.

В сентябре в республике запретили распространение романов Ирвина Уэлша «На игле» и Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Пресс-служба ведомства мининформа Белоруссии тогда сообщила, что список пополнился 32 новыми изданиями и теперь включает 173 позиции. Решение о запрете приняла Республиканская комиссия по оценке символики, атрибутики и информационной продукции. По мнению комиссии, все внесенные книги могут нанести вред национальным интересам страны.

Ранее в Госдуме собрались рассмотреть инициативу по запрету на публичное размещение произведений иноагентов.

 
