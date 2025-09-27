Звезду «Голодных игр» обвинили в лицемерии за поддержку Палестины

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс обвинили в лицемерии после слов в поддержку Палестины. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая в пятницу на пресс-конференции кинофестиваля в Сан-Себастьяне, Лоуренс назвала действия Израиля в конфликте с Палестиной «геноцидом» и «постыдной ситуацией».

«Это неприемлемо, я боюсь за своих детей, за всех наших детей. Для молодых людей которые сейчас голосуют в возрасте 18 лет, будет абсолютно нормальным, что политика не отличается честностью. <...> Если вы игнорируете то, что происходит на одной стороне земного шара, то очень скоро ситуация изменится и на вашей стороне», — сказала она.

Кроме того, Лоуренс призвала активно участвовать в выборах и не травить актеров и художников за их политические позиции.

После этой речи пользователи сети напомнили Лоуренс, что в 2023 году она похвалила свою подругу, актрису и комикессу Эми Шумер, выступившую в поддержку Израиля.

«Теперь она хочет сменить пластинку? Спустя два года?! Что она делала, защищая Эми Шумер, защищавшую поселенцев-колониалистов, совершающих «геноцид»?» — говорится в одном из комментариев.

Накануне звезду «Отчаянных домохозяек» Марсию Кросс назвали «антисемиткой недели» после ее спорных высказываний.

Ранее в Эдинбурге за поддержку Палестины задержали лауреата Каннского кинофестиваля.