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Сюткин раскрыл главную формулу шоу-бизнеса

Певец Валерий Сюткин признался, что в шоу-бизнесе нужно закреплять успех

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Global Look Press

Певец Валерий Сюткин раскрыл главную формулу шоу-бизнеса, которая поможет молодым артистам найти свое место на эстраде. Его слова передает teleprogramma.pro.

«Появился успех — закрепи! Если у вас получится закрепить, то придет еще больший успех», — заявил исполнитель.

Также Сюткин посоветовал начинающим звездам сформировать привычку много трудиться, соблюдать спортивный режим и самосовершенствоваться. Это позволит артисту, считает Сюткин, укрепить характер.

«А если получите характер, то точно сформируете судьбу. Поэтому работаем, ребята», — отметил певец.

Сюткин вспомнил, что ему понадобилось 10 лет, чтобы попасть в кадр. Он также выразил мнение, что существует много недооцененных артистов, которым не повезло достичь успеха.

«Но гений — это человек, который знает, что талантлив, но продолжает работать. Я на всякий случай стараюсь делать то же самое», — добавил он.

Ранее певец Сергей Шнуров назвал проходящей вторую волну популярности Кадышевой.

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