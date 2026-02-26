Названа причина смерти актера «Бригады»

Актер театра и кино Владимир Довжик умер после перенесенного инсульта. Причину смерти артиста назвал в беседе с ТАСС источник из его близкого окружения.

«Это случилось из-за инсульта», — заявила собеседница агентства.

О том, что Довжик умер 24 февраля на 58-м году жизни, сообщили накануне в театре «Человек». Довжик пополнил труппу театра в 1998 году и выступал в качестве актера и режиссера спектаклей. Он участвовал в постановках «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Искусство».

За свою карьеру он снялся более чем в 100 работах. Также актер успел принять участие в сериалах «Склифосовский» (нейрохирург Юрий Шейнман), «Бригада» (юрист), «Интерны» (владелец клиники в Рязани Ефим Борисович Ширман), «След» (бывший альпинист Кирилл Коржов) и других.

