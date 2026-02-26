Гусейн Гасанов отказался признавать вину в отмывании денег

Блогер Гусейн Гасанов отказался признавать вину в легализации денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов обвиняемого.

«Вину свою наш подзащитный не признает», — подчеркнул представитель блогера.

До этого прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гасанова — его обвиняют в отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления. Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в розыск.

До этого следствие установило, что, будучи индивидуальным предпринимателем, Гасанов скрыл свой настоящий заработок и не уплатил налоги в бюджет России на сумму более 170 млн рублей.

В сентябре 2025 года Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию Гасанова — «Банда Фудс», созданную в 2023 году для производства роллов. Компания не принесла прибыли, а долг составил около 800 тыс. рублей. Гасанова обязали погасить задолженность, однако он покинул территорию России.

Ранее потерпевший по делу Гуфа попросил прекратить уголовное дело.