Антон Лапенко снимется в экранизации повести Пушкина

Актер Антон Лапенко сыграет в драме «Капитанская дочка»
КИОН

Режиссер Дима Литвиненко приступил к съемкам экранизации повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Проект производства ON Студии создается при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В главных ролях: Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов и Антон Лапенко.

Олег Савостюк предстанет в образе дворянина Петра Гринева. Роль казака Емельяна Пугачева исполнит Евгений Ткачук. Евгения Леонова сыграет дочь коменданта Машу. Егор Корешков воплотит в кинообраз соперника Петра Алексея Швабрина. Роль Антона Лапенко не уточняется.

Литвиненко рассказал, что экранизация будет отличаться от повести Пушкина и принесет много нового в историю.

«Мы даем возможность не только Пете Гриневу существовать в истории, но и другим персонажам: расширена линия Швабрина, много времени уделено Пугачеву. Конечно, Пугачев у нас такой, каким он был, – человек, который устроил самый большой бунт за всю историю России. Но если в повести он довольно формально существует, как бы через Петю, здесь мы видим его исходную точку, его становление», – поделился режиссер.

Ранее сообщалось, что Антон Лапенко сыграет главную роль в российском «Теде Лассо».

 
